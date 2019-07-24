Оператор свалки «Ядрово» ответил на арест имущества по требованию СК

В компании ООО «Ядрово» намерены оспорить решение Волоколамского городского суда об аресте имущества мусорного полигона, сообщили РБК в пресс-службе компании. Арест на земельные участки и оборудование компании суд наложил по ходатайству следствия по делу о нанесении вреда экологии.

В пресс-релизе компании утверждается, что решение «не соответствует ни закону, ни нормальной логике и обязательно будет обжаловано». «Ядрово» уверено, что судебный процесс находил с нарушениями: в частности, утверждает компания, собственников имущества не уведомили о ходатайстве об аресте и времени его рассмотрения.

Возражения возникли у «Ядрово» и из-за того, что стоимость всех активов, на которые должен быть наложен арест, значительно превышает сумму, в которую оценивается экологический ущерб: «СК оценивает ущерб в размере 2,5 млн. руб. А общая стоимость имущества, которое хотят арестовать, составляет несколько сотен миллионов рублей, что подтверждается отчетом независимого оценщика. Цифры несопоставимые».

Кроме того, в «Ядрово» заметили, что арест оборудования приведет к прекращению работы компании, что никак не поможет возместить экологический ущерб.