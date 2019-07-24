В Дагестане перевернулся грузовик с полицейскими

В Дагестане перевернулся грузовой автомобиль, три человека госпитализированы, сообщили РБК в республиканском управлении МВД. Как утверждало «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав, речь идет о грузовике, перевозившем военных. Позднее в МВД уточнили, что речь идет о полицейских.

«По предварительной информации, причиной опрокидывания автомобиля [грузовика] стало лопнувшее колесо. В автомобиле было восемь человек. По предварительным данным, трое из них госпитализированы. Тяжело пострадавших нет, [травмы] средней степени тяжести. Информация о количестве госпитализированных уточняется», — сказали РБК в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

В ведомстве уточнили, что в грузовике находились служащие временной оперативной группировки органов и подразделений МВД на Северном Кавказе (ВОГОиП МВД). Ведется служебная проверка.

По данным «РИА Новости», речь идет о грузовике «Урал». Он опрокинулся на федеральной автотрассе «Кавказ», близ села Калиновка. Пострадавших госпитализировали в Тарумовскую центральную городскую больницу.

В марте в Ингушетии при перевозке военной техники попал в ДТП «КамАЗ» Минобороны. В результате с платформы упала и перевернулась самоходная гаубица 2С7 «Пион».