МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве

До вечера 24 июля в Москве будет действовать экстренное предупреждение о грозе, сильном дожде и усилении ветра. О непогоде москвичей предупреждает столичный главк МЧС.

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 14 до 21 часа 24 июля по городу Москве местами ожидаются гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует москвичам соблюдать осторожность — избегать нахождения у водоемов во время грозы, соблюдать дистанцию на дорогах.

По прогнозам синоптиков, до конца недели температура в Москве может повыситься до 25–27 градусов тепла, но дожди не прекратятся. Однако в воскресенье в столицу придет холодный фронт и температура резко упадет на 10 градусов. Это явление синоптики называют ультраполярным вторжением.