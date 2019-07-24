Минкультуры предложило увеличить налоговый вычет при покупке усадеб

Министерство культуры предложило увеличить налоговый вычет при покупке для реставрации жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, с 2 млн руб. до 4 млн руб. Проект закона опубликован на портале нормативных правовых актов.

При покупке усадебного комплекса собственник сможет получить налоговый вычет в сумме расходов по целевым займам, фактически израсходованным на реставрацию, но не более 6 млн руб. Также собственник на время восстановления усадьбы, но не более чем на семь лет, может быть освобожден от налога на землю.

В ведомстве отметили, что в настоящее время из-за дороговизны реставрируется незначительное число усадеб. При этом основную нагрузку на их содержание и восстановление несет федеральный бюджет. «Оптимальным способом стимулирования и создания условий для привлечения инвестиций в указанную сферу деятельности Минкультуры России видит в предоставлении налоговых послаблений для владельцев усадебных комплексов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Зимой 2018 года министр культуры Владимир Мединский предложил передать в частные руки пустующие усадьбы. «Все усадьбы, которые не являются музеями, должны быть переданы частным владельцам», — сказал он, отметив, что это «единственный способ их возрождения». Он обещал, что ведомство будет готово освободить усадьбы от налога на имущество.