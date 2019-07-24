Тегеран опроверг заявления Пентагона о сбитых иранских беспилотниках

Соединенные Штаты не сбивали беспилотники Ирана, заявил министр обороны исламской республики Амир Хатами, передает ИРНА. Ранее в Вашингтоне говорили о возможном уничтожении двух летательных аппаратов.

«Ни один иранский беспилотник не был сбит», — сказал Хатами журналистам в кулуарах заседания кабинета министров.

В четверг, 18 июля, президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили беспилотник, угрожавший безопасности американского десантного корабля USS Boxer. Аппарат приблизился к кораблю на расстояние около 900 м. Позднее, 23 июля, стало известно, что в Пентагоне допускают возможность того, что был сбит и второй дрон — военные не зафиксировали его падение в воду, однако с экрана радара он пропал.

До этого в конце июня Тегеран заявил, что иранские военные сбили американский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны. Вашингтон потерю дрона подтвердил, однако власти США опровергли, что тот нарушил границы Ирана.