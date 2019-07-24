Семья Сергея Доренко развеяла часть его праха на горе Митридат в Крыму

Часть праха журналиста Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи, где он родился. Вторая половина его праха была захоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Даже сейчас я не могу написать — «вот и все». Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас», — написала вдова журналиста Юлия Доренко в своем Telegram-канале.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в возрасте 59 лет 9 мая в Москве. Ему стало плохо, когда он ехал на мотоцикле. По данным судмедэкспертизы, причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.

В начале июля стало известно, что Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти. Нарушение было зафиксировано 16 мая, автоинспекция оценила его в 3 тыс. руб.