Семья Сергея Доренко развеяла часть его праха на горе Митридат в Крыму

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,13 -0,03 EUR Бирж. 70,34 -0,11 Brent 63,91 +1,28% USD Нал. 63,54 62,73 EUR Нал. 70,92 69,98 USD ЦБ 63,12 -0,01 EUR ЦБ 70,32 -0,31 EUR/USD 1,1140 -0,0013 BTC/USD Бирж. 9 732,00 -113,80 IMOEX 2 697,44 -0,13% RTSI 1 345,95 +0,03% DJIA 27 349,19 +0,65% Nasdaq 8 251,40 +0,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
United Technologies $165 (+22,9%) прогноз CFRA к 23.04.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,13%) прогноз Nordea к 02.10.19
Coca-Cola $56 (+2,96%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
United Technologies $165 (+22,9%) прогноз CFRA к 23.04.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,13%) прогноз Nordea к 02.10.19
Coca-Cola $56 (+2,96%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 63,12 (-0,01) Quote, 12:30
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 70,32 (-0,31) Quote, 12:30
РЖД расширила список разрешенных к перевозке без хозяев животных Общество, 15:17 Украинские следователи опровергли вызов Порошенко на новый допрос Политика, 15:16 Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет Общество, 15:14 «Аэрофлот» отметил 55-летие полетов на Кипр​ Пресс-релиз, 15:12 Курс евро опустился до минимума за два года: что будет дальше Quote, 15:02 ФАС потребовала отстранить Троценко от строительства аэропорта в Иркутске Общество, 15:01 НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз Бизнес, 14:58 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 14:58 За полгода расходы на нацпроекты оказались исполнены менее чем на треть Экономика, 14:55 Семья Сергея Доренко развеяла часть его праха на горе Митридат в Крыму Общество, 14:54 Экс-гендиректор через суд потребовал от Антипинского НПЗ более $10 млн Бизнес, 14:51 6 модных медиа, у которых можно купить интересный мерч Стиль, 14:51 3D-печать под защитой закона Pro, 14:45 На Украине появились в продаже бюсты Зеленского Общество, 14:44
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Семья Сергея Доренко развеяла часть его праха на горе Митридат в Крыму

Часть праха журналиста Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи, где он родился. Вторая половина его праха была захоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Даже сейчас я не могу написать — «вот и все». Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас», — написала вдова журналиста Юлия Доренко в своем Telegram-канале.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в возрасте 59 лет 9 мая в Москве. Ему стало плохо, когда он ехал на мотоцикле. По данным судмедэкспертизы, причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.

В начале июля стало известно, что Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти. Нарушение было зафиксировано 16 мая, автоинспекция оценила его в 3 тыс. руб.

Теги: Крым, Сергей Доренко
Материалы по теме
Главред «Говорит Москва» ответил Соловьеву на оскорбление Сергея Доренко
Общество
Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter