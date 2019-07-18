Диетолог Минздрава опроверг информацию о вреде пальмового масла

Пальмовое масло безвредно и применяется для профилактики развития атеросклероза и нарушений липидного обмена. Об этом «РИА Новости» заявил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Очищенное пальмовое масло используют в производстве молочных продуктов для сбалансированности жирных кислот, добавил он. «Нас волнует только, чтоб нас не обманывали. Если оно там [в продуктах] есть, напишите. Когда подмешивают, шум и гам справедливый», — сказал диетолог.

По его словам, при неправильной перевозке пальмовое масло теряет все полезные свойства. Тутельян отметил, что слышал о случаях, когда производители перевозили масло «после нефти в танкерах». «Естественно, категорически против. Оно должно быть именно как пищевое и рафинированное», — добавил представитель Минздрава.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о внесении на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекта о повышении НДС на пальмовое масло до 20%. По его словам, решение было принято после обращений граждан о недопустимости его использования в пище.

По итогам первого полугодия 2018 года Россия существенно нарастила импорт пальмового масла. В страну ввезли 550 тыс. т, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года.