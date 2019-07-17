Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам совещания с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС.

«Вместе с этим обсудили обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%», — сказал Володин.

По итогам первого полугодия 2018 года Россия существенно нарастила импорт пальмового масла. В страну ввезли 550 тыс. т, что на на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее РБК сообщал, что в Минсельхозе предлагали увеличить льготный налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты с заменителями молочного жира с 10% как минимум до 18%. Участники рынка отмечали, что такое решение лишит потребителей недорогой продукции и снизит спрос на сырое молоко.