Постпред России назвал условие для улучшения отношений с Евросоюзом

Отношения Москвы и Брюсселя улучшатся, когда Европа накопит «критическую массу политической воли». Об этом «Парламентской газете» заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, речь идет о «настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией». Он уточнил, что предпосылки для поворота в отношениях есть и они постепенно усиливаются.

Чижов отметил, что события на Украине стали «мощным катализатором» проблем взаимодействия России с ЕС, но не их первопричиной. По его мнению, отношения между сторонами «далеки от нормальных», но диалог все же продолжается. «Необходимо совместно выстраивать новую парадигму отношений. Нам не стоит гнаться за эпитетами, а следует опираться на прагматическое партнерство», — добавил он.

В марте Европарламент принял резолюцию, согласно которой Россия более не является стратегическим партнером Евросоюза. В документе отмечается, что членам ЕС необходимо продолжать санкционное давление на Москву, пока та не вернется к соблюдению международного права.