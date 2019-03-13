Европарламент назвал Россию главным источником дезинформации

Резолюция Европарламента также содержит рекомендацию разработать персональные санкции для тех, кто ведет кампании по распространению дезинформации

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Европейский парламент принял резолюцию, в которой содержатся рекомендации для Совета Европейского союза и верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини по «противодействию пропаганде». Об этом говорится в сообщении на сайте европейского парламента.

Странам ЕС рекомендуется разработать адресные санкции за организацию и проведение кампаний по дезинформации, говорится в резолюции. В документе также есть рекомендация «повысить осведомленность» о тех из них, которые проводит Россия, так как она «являются основным источником дезинформации в Европе». Другие страны, от которых исходит подобная угроза, — Китай, Иран и Северная Корея.

В совокупности эти государства «стремятся подорвать основы и принципы европейских демократий, а также суверенитет всех стран «Восточного партнерства», говорится в документе.

Для того чтобы противостоять пропаганде, депутаты призывают все страны рассмотреть вопрос о разработке правовой базы для борьбы с гибридными угрозами, а также разработать правовую базу, которая будет регулировать обязательства ​социальных сетей, операторов систем мгновенных сообщений и поисковиков.