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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Европарламент назвал Россию главным источником дезинформации
Резолюция Европарламента также содержит рекомендацию разработать персональные санкции для тех, кто ведет кампании по распространению дезинформации
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Европейский парламент принял резолюцию, в которой содержатся рекомендации для Совета Европейского союза и верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини по «противодействию пропаганде». Об этом говорится в сообщении на сайте европейского парламента.

Странам ЕС рекомендуется разработать адресные санкции за организацию и проведение кампаний по дезинформации, говорится в резолюции. В документе также есть рекомендация «повысить осведомленность» о тех из них, которые проводит Россия, так как она «являются основным источником дезинформации в Европе». Другие страны, от которых исходит подобная угроза, — Китай, Иран и Северная Корея.

В совокупности эти государства «стремятся подорвать основы и принципы европейских демократий, а также суверенитет всех стран «Восточного партнерства», говорится в документе.

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Для того чтобы противостоять пропаганде, депутаты призывают все страны рассмотреть вопрос о разработке правовой базы для борьбы с гибридными угрозами, а также разработать правовую базу, которая будет регулировать обязательства ​социальных сетей, операторов систем мгновенных сообщений и поисковиков.

Те организации, которые не могут быстро удалить fake news, распространяемые через их сервисы, необходимо привлекать к ответственности. Кроме того, органы власти должны иметь возможность выявлять авторов и спонсоров распространяемого в странах ЕС контента на политические темы.

Кроме того, члены ЕП решительно осудили страны, которые пытаются влиять на результаты выборов в других государствах. Странам ЕС предлагается внести поправки в избирательное законодательство, которые позволят им активно бороться с кампаниями по дезинформации и кибератаками, целью которых является влияние на исход выборов.

Рекомендации по борьбе с пропагандой были поддержаны 489 голосами «за». Еще 148 евродепутатов проголосовали «против» и 30 — воздержались.

Автором документа выступает евродепутат от Польши Анна Фотыга, которая в 2016 году уже выступила автором резолюции ЕП о противодействии российским СМИ. Ранее резолюцию поддержал комитет Европарламента по иностранным делам.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Европарламент, дезинформация, резолюция
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