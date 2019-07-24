Памфилова объяснила невежеством требования ускорить рассмотрение жалоб

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что многие из обвинений и требований, прозвучавших на ее встрече с претендентами на участие в выборах в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации, продемонстрировали «полное невежество» жалобщиков, сообщает ТАСС.

Памфилова, в частности, отметила, что руководимый ей ЦИК не может ускорить рассмотрение жалоб, о чем просили ряд участников встречи.

«Существует очень четкий порядок: 10 дней на обжалование, до 10 дней на рассмотрение [жалобы]. Нельзя, извините, закинуть жалобу в Центризбирком, пока она не рассмотрена на уровне Мосгоризбиркома, мы никак не можем ускорить процесс», — заявила Памфилова на заседании Центризбиркома в среду.

Глава ЦИК особо отметила, что «соблюдение процедуры — это основа демократии».