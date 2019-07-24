Дипломаты встретились с экипажем задержанного КНДР российского судна

Российские дипломаты работают над ситуацией с задержанием КНДР российского судна в Японском море. Об этом «РИА Новости» сообщили в представительстве МИД России во Владивостоке.

«Наше посольство осведомлено о ситуации, дипломаты занимаются решением этого вопроса. Насколько я знаю, им удалось встретиться с экипажем судна», — сказал собеседник агентства.

Впоследствии посольство России в КНДР написало на странице в Facebook, что на борту судна находились 17 членов экипажа, из которых 15 россиян и еще двое — граждане Южной Кореи. В посольстве рассказали, что, по словам представителей МИД Северной Кореи, судно задержали за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР».

В диппредставительстве добавили, что российские дипломаты посетили задержанных 22 июля. Все они оказались здоровы. Сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с северокорейскими властями и компанией-владельцем судна.