Спасатели опровергли информацию о перевернувшейся в Москве лодке

В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС опровергли агентству «Москва» информацию о том, что на Москве-реке перевернулась лодка с 15 пассажирами.

«От граждан поступила информация о том, что на Москве-реке в районе Новорижского шоссе опрокинулась лодка с людьми. Наши сотрудники прибыли на место, факт ЧП не подтвердился: люди просто купаются и весело проводят время в воде», — заявили в ведомстве.

Ранее 24 июля Telegram-канал Mash сообщил, что пострадали два человека, один находится без сознания.

Ранее в июле в Хабаровском крае на реке Амгунь перевернулся катамаран, после чего пропали 63-летний мужчина и его дочь. Отмечается, что на них не было спасательных жилетов. Поисками пропавших занимались спасатели и волонтеры.