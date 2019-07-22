Два человека пропали после ЧП с катамараном в Хабаровском крае

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,98 -0,08 EUR Бирж. 70,64 -0,04 Brent 63,81 +2,82% USD Нал. 63,38 62,62 EUR Нал. 71,16 70,32 USD ЦБ 62,87 +0,04 EUR ЦБ 70,79 +0,19 EUR/USD 1,1213 -0,0001 BTC/USD Бирж. 10 468,00 -97,00 IMOEX 2 691,97 -0,32% RTSI 1 346,35 -0,32% DJIA 27 154,20 -0,25% Nasdaq 8 146,49 -0,74%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Union Pacific $198 (+13,32%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
BRENT $65 (+1,85%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
American Express $140 (+11,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 19.07.20
PepsiCo $154 (+17,97%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,32%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
BRENT $65 (+1,85%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
American Express $140 (+11,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 19.07.20
PepsiCo $154 (+17,97%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 62,87 (+0,04) Quote, 19 июл, 12:15
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 70,79 (+0,19) Quote, 19 июл, 12:15
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду Политика, 12:22 Вывод $85 млн с BitMEX и иск к ConsenSys: главное из мира криптовалют Крипто, 12:20 Марийский НПЗ приостановил прием нефти Экономика, 12:06 11 вещей, которые полезно иметь в рабочем гардеробе летом РБК Стиль и BOSS, 12:05 Налоговая реформа в Швейцарии: каким компаниям это важно и почему Pro, 11:55 Два человека пропали после ЧП с катамараном в Хабаровском крае Общество, 11:49 При нападении на бар в Акапулько погибли пять человек Общество, 11:41 Как ухаживать за качественной дорогой одеждой дома РБК и Philips, 11:35 Друг моряка из России сообщил о его работе на захваченном Ираном танкере Общество, 11:34 Минобороны сможет единовременно выплачивать ипотеку за погибших военных Политика, 11:27 СМИ сообщили о поимке мужчины с бомбой в Когалыме Общество, 11:10 Промышленная эволюция: как сделать консервативный завод цифровым Pro, 11:08 Биржа OKEx анонсировала следующее IEO на своей платформе OK Jumpstart Крипто, 11:07 ЦИК Украины признала состоявшимися выборы в Верховную раду Политика, 11:07
Общество ,  
0 
Два человека пропали после ЧП с катамараном в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на реке Амгунь перевернулся катамаран, после чего пропали 63-летний мужчина и его дочь. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел 21 июля. По предварительным данным, незарегистрированная группа туристов совершала сплав на двух катамаранах. В 5 км от поселка Джамку катамаран, на котором находились мужчина и трое его детей, перевернулся. Двоих детей, которые были в спасательных жилетах, спасли. Местонахождение мужчины и восьмилетней девочки, которые были без спасательных средств, на данный момент не известно, уточняется в сообщении.

Сообщается, что волонтеры вместе с сотрудником государственной инспекции по маломерным судам по Солнечному району обследовали береговую линию и акваторию. На место происшествия также направлена группа спасателей Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В начале июля прогулочный катамаран, на борту которого находились 55 человек, перевернулся в 100 м от берега возле поселка Джубга. В результате случившегося погибли два человека. Разработчик проекта судна и руководитель компании-изготовителя Дмитрий Сребный заявил, что причиной ЧП стал перегруз катера, и отметил, что срок эксплуатации судна истек.

Теги: Хабаровский край, ГУ МЧС, река, спасатели
Материалы по теме
В Карачаево-Черкесии при сплаве по реке на катамаране погиб турист
Общество
В Хакасии нашли тело одной из туристок с перевернувшегося катамарана
Общество
На горной реке в Хакасии перевернулся катамаран
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter