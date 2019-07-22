Два человека пропали после ЧП с катамараном в Хабаровском крае

Два человека пропали после ЧП с катамараном в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на реке Амгунь перевернулся катамаран, после чего пропали 63-летний мужчина и его дочь. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел 21 июля. По предварительным данным, незарегистрированная группа туристов совершала сплав на двух катамаранах. В 5 км от поселка Джамку катамаран, на котором находились мужчина и трое его детей, перевернулся. Двоих детей, которые были в спасательных жилетах, спасли. Местонахождение мужчины и восьмилетней девочки, которые были без спасательных средств, на данный момент не известно, уточняется в сообщении.

Сообщается, что волонтеры вместе с сотрудником государственной инспекции по маломерным судам по Солнечному району обследовали береговую линию и акваторию. На место происшествия также направлена группа спасателей Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В начале июля прогулочный катамаран, на борту которого находились 55 человек, перевернулся в 100 м от берега возле поселка Джубга. В результате случившегося погибли два человека. Разработчик проекта судна и руководитель компании-изготовителя Дмитрий Сребный заявил, что причиной ЧП стал перегруз катера, и отметил, что срок эксплуатации судна истек.