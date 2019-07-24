Робот Федор задержится на МКС на четыре дня

Робот Федор задержится на МКС на четыре дня

Возвращение с Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом Федором перенесено с 3 на 7 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Старт ракеты «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-14», запланирован на 22 августа. Полет пройдет в беспилотном режиме.

В июне стало известно, что робот Федор был уменьшен перед полетом на МКС для того, чтобы он поместился в космическом корабле «Союз». Кроме того, Федор был переименован в Skybot F-850. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что об этом «Федор сам попросил».

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый человекообразный робот-спасатель российского производства. Его разработали специалисты Фонда перспективных исследований (ФПИ) совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС России. Предполагается, что устройство будет заменять человека при проведении спасательных операций в опасных для жизни условиях.

