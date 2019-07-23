Рогозин объяснил смену имени робота Федора личной просьбой андроида

Робот Федор (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research) был переименован в Skybot F-850 по просьбе самого андроида. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Федор сам попросил», — написал он в ответ на вопросы пользователей. Рогозин уточнил, что, согласно плану, 22 августа робота доставят на МКС для проведения дальнейших испытаний с участием российского экипажа станции.

Skybot F-850 — первый человекообразный робот-спасатель российского производства. Его разработкой занимались специалисты Фонда перспективных исследований (ФПИ) совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС России. Робот может работать автономно или управляться с помощью дублирующего костюма. Прототип робота Федора в 2015 году разработчики показали Владимиру Путину: тогда он показал президенту езду на квадроцикле и несколько раз выстрелил из пистолета по мишени.