Робота «Федора» уменьшили для полета на МКС

Робот «Федор» был уменьшен в преддверии полета на Международную космическую станцию (МКС) для того, чтобы он поместился в космическом корабле «Союз». Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

Комментируя сообщения СМИ о том, что люк корабля «Союз» якобы оказался тесным для российского робота, Рогозин заявил, что это — «чушь». «Пролез», — добавил глава «Роскосмоса».

По словам Рогозина, «Федора» пришлось переделать для космического полета, работы были завершены еще в мае. «Он действительно парень крепкий оказался. И зазор по диаметру примерно был шесть-семь сантиметров, неудобно его извлекать (из люка. — РБК), как-то поднимать, чтобы он не ударился», — сказал глава «Роскосмоса». Он подтвердил, что также были установлены новые приводы, андроид проверили на вибростенде, и теперь он адаптирован к полету.