Экс-гитарист «Кино» ответил на исполнение Metallica «Группы крови»

Бывший гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян на концерте в Москве с оркестром сыграл песню группы Metallica. В минувшее воскресенье эта американская команда в Лужниках исполнила песню «Группа крови».
На концерте своего проекта «Симфоническое кино» в Доме музыки 23 июля Каспарян исполнил песню Enter Sandman.
Ранее Каспарян говорил, что песню «Кино» музыканты Metallica «сыграли похоже», передавал канал НТВ. «Думаю, они спросили, какая самая популярная песня. Им говорят: «Группа крови». Они: «А, ну, давайте посмотрим». Откровенно говоря, мне параллельно, но забавно», — добавил он.
Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» на концерте в Лужниках 21 июля, музыканты пели по-русски. Позднее организаторы концерта опубликовали фото шпаргалки со словами песни, написанными латиницей.