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Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Starbucks $95 (+6,06%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
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Экс-гитарист «Кино» ответил на исполнение Metallica «Группы крови»

Бывший гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян на концерте в Москве с оркестром сыграл песню группы Metallica. В минувшее воскресенье эта американская команда в Лужниках исполнила песню «Группа крови».

На концерте своего проекта «Симфоническое кино» в Доме музыки 23 июля Каспарян исполнил песню Enter Sandman.

Видео: DamirGIGos / YouTube

Ранее Каспарян говорил, что песню «Кино» музыканты Metallica «сыграли похоже», передавал канал НТВ. «Думаю, они спросили, какая самая популярная песня. Им говорят: «Группа крови». Они: «А, ну, давайте посмотрим». Откровенно говоря, мне параллельно, но забавно», — добавил он.

Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» на концерте в Лужниках 21 июля, музыканты пели по-русски. Позднее организаторы концерта опубликовали фото шпаргалки со словами песни, написанными латиницей.

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Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»

Организатор шоу, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр» Владимир Зубицкий объяснил, что Metallica на гастролях исполняют знаковые для каждой страны песни. «Они, я думаю, выбрали правильную историю, культового исполнителя и правильную песню и серьезно к этому подготовились. Это отрепетированная история, она разовая, но отрепетированная», — добавил он.

Теги: Metallica, концерт, песня
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Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»
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