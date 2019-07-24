Экс-гитарист «Кино» ответил на исполнение Metallica «Группы крови»

Бывший гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян на концерте в Москве с оркестром сыграл песню группы Metallica. В минувшее воскресенье эта американская команда в Лужниках исполнила песню «Группа крови».

На концерте своего проекта «Симфоническое кино» в Доме музыки 23 июля Каспарян исполнил песню Enter Sandman.

Видео: DamirGIGos / YouTube

Ранее Каспарян говорил, что песню «Кино» музыканты Metallica «сыграли похоже», передавал канал НТВ. «Думаю, они спросили, какая самая популярная песня. Им говорят: «Группа крови». Они: «А, ну, давайте посмотрим». Откровенно говоря, мне параллельно, но забавно», — добавил он.

Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» на концерте в Лужниках 21 июля, музыканты пели по-русски. Позднее организаторы концерта опубликовали фото шпаргалки со словами песни, написанными латиницей.