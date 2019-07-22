Организатор объяснил появление песни Цоя на концерте Metallica в Москве

Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил РБК, почему группа исполнила в «Лужниках» песню Виктора Цоя «Группа крови».

«Metallica вообще во всех выступлениях в разных странах исполняет сейчас какую-то знаковую песню этой страны, — рассказал он. — У них существует достаточно серьезный профессиональный менеджмент, который этим всем занимается».

«Они, я думаю, выбрали правильную историю, культового исполнителя, и правильную песню, и серьезно к этому подготовились. Это отрепетированная история, она разовая, но отрепетированная. Под эту песню сделан специальный видеоряд, это работа не одного и не двух дней», — добавил Зубицкий.

По его словам, организаторы узнали о намерении Metallica исполнить «Группу крови» накануне, «где-то за час-полтора до выхода [группы] на сцену». «Это суперзвезды, они к этому относятся очень серьезно. К России они относятся с таким пиететом, очень нравится наша публика», — добавил он.