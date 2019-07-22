Организатор концерта Metallica показал «шпаргалку» с песней Цоя

Организатор концерта Metallica в Москве, компания Savshow, опубликовала на своей странице в Instagram фото листка с текстом песни Виктора Цоя «Группа крови», написанным на латинице для музыкантов группы.

https://www.instagram.com/p/B0NVZAzHCtg/

Metallica выступала в «Лужниках» в рамках тура WorldWired Tour и во время концерта исполнила песню Цоя на русском языке.

Во время тура музыканты группы исполняют кавер-версии известных местных песен в разных странах — в Берлине это была песня Rammstein — Engel, в Стокгольме — композиция ABBA Dancing Queen, а в Праге — Jožin z bažin чешского исполнителя Ивана Младека.