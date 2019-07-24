В Пакистане при взрыве погибли два человека

В Пакистане при взрыве погибли два человека

В пакистанском городе Кветта произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и еще 29 пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местных чиновников.

По данным агентства, взрыв произошел на рынке на окраине города. В провинции Белуджистан объявили чрезвычайное положение. Издание Dawn со ссылкой на полицию сообщает о 16 раненых.

Отмечается, что неизвестные прикрепили самодельное взрывное устройство к мотоциклу и припарковали его возле аптеки. Пострадавшие — мирные жители. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и выясняют, кто стоит за преступлением.

Ранее в июле на северо-западе Пакистана в ходе атаки террористки-смертницы погибли девять человек и еще около 30 пострадали. Инцидент произошел у входа в больницу. Среди погибших оказались четверо полицейских.