Террористка-смертница убила девять человек в Пакистане

Как минимум девять человек погибли, еще около 30 получили ранения в ходе атаки террористки-смертницы, совершенной на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает AP.

Инцидент произошел у входа в больницу в селе Котлан-Саидан на окраине города Дера-Исмаил-Хан. По данным издания, накануне боевики напали на контрольно-пропускной пункт, где убили двух полицейских. В воскресенье, 21 июля, смертница совершила подрыв у больницы, когда туда привезли тела погибших. В результате атаки погибли девять человек, включая еще четырех полицейских.

Ответственность за атаки взяло на себя террористическое движение пакистанских талибов «Техрик-и-Талибан Пакистан» (запрещено в России). По слова пресс-секретаря организации, нападения были совершены из мести за убийство двух командиров талибов полицией около месяца назад, пишет Reuters.

3 июля двое неизвестных открыли стрельбу в аэропорту Лахор на северо-востоке Пакистана. В результате ЧП погибли два пассажира, еще один получил ранения.