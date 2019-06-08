В Германии 23 человека пострадали в аварии со школьным автобусом

В Германии 23 человека пострадали в аварии со школьным автобусом

В Германии автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали 23 человека. Среди них оказались 21 школьник, сообщает Die Welt со ссылкой на полицию.

Автобус, в котором находились 49 школьников, направлялся из Баден-Вюртемберга в Тюрингию. В нем также находились шесть сопровождающих. Возраст школьников составил от 16 до 18 лет.

В ДТП, помимо учеников, пострадали пассажир и водитель легкового автомобиля, их отправили в больницу. Шесть подростков также госпитализировали.

По данным полиции, 75-летний водитель машины не заметил направление движения автобуса, когда пересекал проезжую часть. Он применил экстренное торможение, но не смог избежать лобового столкновения. В результате автомобиль отбросило в кювет.