В США 40 человек пострадали в ДТП с автобусом детской футбольной команды

В американском штате Арканзас автобус с детской футбольной командой попал в ДТП, один человек погиб и около 40 пострадали. Об этом сообщает полиция штата.

Уточняется, что инцидент произошел в районе города Бентон. Автобус, следовавший из Техаса в город Мемфис штата Теннесси, съехал с дороги и перевернулся. Водителя транспортного средства допрашивают.

Какая команда попала в аварию, не указывается. По данным полиции, футболисты участвовали в матче чемпионата в Далласе. Fox 13 уточняет, что детям, ехавшим в автобусе, было от восьми до 12 лет.

В середине августа в Нью-Джерси перевернулся школьный автобус, пострадали более 40 человек. Все они были госпитализированы. Из-за аварии на некоторое время была перекрыта трасса.