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Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Starbucks $95 (+5,65%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
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Житель Пензы отсудил у онкодиспансера 90 тыс. руб. за ошибочный диагноз

Октябрьский районный суд Пензы взыскал 90 тыс. руб. компенсации морального вреда с областного онкологического диспансера, ошибочно поставившего диагноз местному жителю. Об этом сообщается на сайте суда.

Истец заявлял, что в 2015 году ему диагностировали рак четвертой степени, когда он обратился с жалобами на боли в костях. В диспансере отметили, что мужчине остался жить один месяц. При этом с тех пор он прожил уже более двух лет и получил инвалидность первой группы на два года.

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После повторных анализов ему поставили другой диагноз — диффузный остеопороз второй стадии. Из-за того, что врачи не выявили это заболевание раньше, мужчина не получал квалифицированного лечения. Это привело к переломам позвоночника и более тяжелой инвалидности.

На заседании суда супруга жителя Пензы отметила, что ему также назначили лекарства от псориаза, которые нельзя принимать при остеопорозе, однако мужчина об этом заболевании не знал. При этом представитель онкологического диспансера заявила, что врачебная ошибка не была установлена.

Решение суда вступило в законную силу.

Теги: Пенза, онкодиспансер, компенсация
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