В конгрессе США назвали цели расследования в отношении Facebook и Google

В конгрессе США назвали цели расследования в отношении Facebook и Google

Как пояснил конгрессмен Дэвид Чичиллини, Google контролирует 94% поисковых запросов на мобильных телефонах, а в Facebook зарегистрированы 2,7 млрд пользователей

Фото: Alex Brandon / AP

Конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллини в эфире Fox News Sunday рассказал о целях антимонопольного расследования в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google, которое планирует провести юридический комитет.

«Это масштабное исследование на цифровом рынке и изучение причин доминирования крупных технологических платформ», — пояснил он. Конгрессмен указал, что Google контролирует 94% поиска на мобильных телефонах, а в Facebook зарегистрированы 2,7 млрд пользователей.

Как заявил конгрессмен, на самом деле приложения «не являются полностью бесплатными», поскольку они собирают данные пользователей, что наносит ущерб неприкосновенности личной жизни людей. «Есть достаточно много сведений о нецелевом использовании таких данных, об устранении конкурентов и недобросовестном поведении в ущерб инновациям и предпринимательству», — отметил Чичиллини.

По его словам, целью расследования является наиболее полное представление о недостатках этого сегмента экономики, устранение «эксцессов монополизации» и обеспечение доступа пользователей к широкому ассортименту продукции.