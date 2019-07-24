Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией

Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов. Об этом сообщается на сайте службы.

Комплексы «TSA» и «RAPISCAN» ввели в эксплуатацию на КПП «Большая Писаревка» и «Николаевка» на границе с Россией и на пункте «Староказачье» на границе с Молдавией.

Оборудование проверила американская делегация. В ее состав вошли представители Министерства энергетики США, Нацлаборатории «LANL» и компаний-производителей «Aecom», «Apogee group» и «Rapiscan».

В середине июля в Чернобыльской зоне отчуждения, закрытой в 1986 году после аварии на атомной электростанции, задержали двоих британцев и россиянина. Они проникли в регион для экстремального туризма. Правоохранительные органы составили на задержанных административные протоколы.