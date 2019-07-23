Лавров заявил о попытках США «оторвать» Грузию от России

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны и особенно США пытаются «оторвать» от России Грузию и другие соседние государства. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.

«Наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты, пытаются всячески оторвать наших соседей от Российской Федерации», — сказал он.

Лавров отметил, что в 2008 году бывший тогда президентом Грузии Михаил Саакашвили решил применить силу для решения проблем с Южной Осетией и Абхазией. По словам министра, в это время в стране «работали десятки американских инструкторов», которые тренировали грузинских военнослужащих и спецназ.

Лавров добавил, что Россия никогда не стремилась ухудшать отношения с Грузией. Он заявил, что грузинское руководство при Саакашвили пыталось ограничить экономическое взаимодействие, однако впоследствии «экономика взяла свое» и торговля возобновилась.