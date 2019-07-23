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В принадлежащем Росгвардии здании в Москве произошло возгорание

В Москве на Красноказарменной улице произошло возгорание в здании, принадлежащем Росгвардии. Очаг уже ликвидирован, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Задымление произошло в подвальном помещении одного из зданий по улице Красноказарменной в Москве. Пожарными подразделениями МЧС и внештатной командой воинской части очаг задымления ликвидирован», — сообщили в Росгвардии.

В МЧС сообщили РБК, что речь идет о возгорании в подвале здания. «На Красноказарменную улицу, 9А, наши сотрудники выезжали в 16:39. По прибытии было обнаружено возгорание в подвале неэксплуатируемого здания, примерно 2 кв. м площадью, оно было оперативно ликвидировано. По пострадавшим у нас информации нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По адресу Красноказарменная, 9А, расположена Центральная войсковая комендатура по материально-техническому обеспечению Росгвардии. В то же время «РИА Новости» со ссылкой на предстfвителя экстренных служб сообщает, что речь идет об общежитии ведомства. Из здания, передает «РИА Новости», эвакуировались около 90 человек.

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Теги: Росгвардия, Пожар, новости РБК
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