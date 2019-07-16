В центре Москвы загорелось здание

В центре Москвы на улице Садовая-Кудринская возле станции метро «Баррикадная» произошел пожар. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре в доме 3Б поступило в 08:26 мск. По данным ведомства, загорелся обрешетник кровли в разноуровневом двух- и трехэтажном здании. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Спасатели ликвидировали возгорание в 09:00 мск. В результате никто не пострадал.

В здании располагаются кафе и бар, оно примыкает к территории Московского зоопарка.