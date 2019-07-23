Украинский ArcelorMittal заявил о потерях в $1 млн из-за действий СБУ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,24 +0,15 EUR Бирж. 70,53 -0,21 Brent 63,15 -0,41% USD Нал. 63,77 62,83 EUR Нал. 71,24 70,26 USD ЦБ 63,13 +0,15 EUR ЦБ 70,64 -0,02 EUR/USD 1,1151 -0,0057 BTC/USD Бирж. 9 981,04 -348,96 IMOEX 2 698,73 +0,54% RTSI 1 344,12 +0,22% DJIA 27 223,46 +0,19% Nasdaq 8 205,74 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Starbucks $95 (+6,04%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Cleveland-Cliffs $15 (+34,89%) прогноз CFRA к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Уралкалий ₽140 (+28,44%) прогноз Атон к 18.12.19
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Starbucks $95 (+6,04%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Cleveland-Cliffs $15 (+34,89%) прогноз CFRA к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Уралкалий ₽140 (+28,44%) прогноз Атон к 18.12.19
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 63,13 (+0,15) Quote, 12:22
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 70,64 (-0,02) Quote, 12:22
Украинский ArcelorMittal заявил о потерях в $1 млн из-за действий СБУ Бизнес, 18:42 Парламент Испании отказался переизбрать Санчеса на должность премьера Политика, 18:39 Минобороны заявило о воздушном хулиганстве пилотов корейских истребителей Общество, 18:38 Глава ФБР заявил о плане России вмешаться в выборы США вопреки санкциям Политика, 18:20 Медведев назначил Орешкину нового заместителя Политика, 18:16 Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии Общество, 18:05 Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя Спорт, 18:00 «Классическая схема мошенничества»: в сети появился поддельный сайт TON Крипто, 17:57 Загитова представила фрагмент короткой программы следующего сезона Спорт, 17:45 На Камчатке двое геологов погибли после падения в ущелье Общество, 17:43 В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки Технологии и медиа, 17:40 Трамп поздравил Джонсона с победой в борьбе за пост британского премьера Политика, 17:40 Юлия Ефимова завоевала серебро на дистанции 100 м брассом на ЧМ Кванджу Спорт, 17:40 Экс-депутат Госдумы Боровой «на всякий случай» попросил убежища в США Общество, 17:34
Бизнес ,  
0 
Украинский ArcelorMittal заявил о потерях в $1 млн из-за действий СБУ

Компания «АрселорМиттал Кривой Рог» в июле ожидает потерь в порядка $1 млн. из-за следственных действий. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора компании Александр Иванов на пресс-конференции «ArcelorMittal Кривой Рог» о радиационных замерах и версии СБУ». Трансляцию вело агентство «Интерфакс-Украина».

«В настоящий момент компания начинает терять деньги. Я думаю, что через какое-то время мы воспользуемся своим правом и сделаем свой какой-то ответный ход, но нам не хотелось бы этого делать. Я думаю, что благоразумие восторжествует и появятся умные люди, которые все поставят на свое место», — добавил Иванов.

Ситуацию с расследованием соблюдения норм экологической безопасности Иванов назвал «недоразумением». «Возможно после приезда нашего президента кто-то из местной власти решил проявить личный почин, может быть переусердствовал в этой работе», — допустил он.

Иванов отметил, что до 2024 года компания намерена инвестировать в производство еще 1,8 млрд долларов, и что «к такому инвестору можно отнестись как минимум более положительно и уважительно».

Бизнес
В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском

20 июля СБУ провела обыски в «АрселорМиттал Кривой Рог». Это произошло на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал руководство завода за ущерб экологии. Президент отметил, что за последние пять лет в Кривом Роге возросло число онкологических больных, и связал это с работой предприятия. Спустя несколько дней СБУ возбудила уголовное дело за нарушение норм экологической безопасности. 22 июля СБУ обнаружила на заводе прибор, уровень радиации которого превышал норму в пять раз. Спецслужба локализовала потенциальную угрозу. Отмечалось, что производственный цикл предприятия не нарушался.

Иванов сообщал, что руководство компании из-за действий украинских правоохранительных органов обратилось за помощью к международным организациям, посольствам стран «Большой семерки» и Американской торговой палате.

Теги: ArcelorMittal, Украина
Материалы по теме
В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском
Бизнес
СБУ обнаружила на раскритикованном Зеленским заводе повышенную радиацию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter