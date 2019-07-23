Украинский ArcelorMittal заявил о потерях в $1 млн из-за действий СБУ

Компания «АрселорМиттал Кривой Рог» в июле ожидает потерь в порядка $1 млн. из-за следственных действий. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора компании Александр Иванов на пресс-конференции «ArcelorMittal Кривой Рог» о радиационных замерах и версии СБУ». Трансляцию вело агентство «Интерфакс-Украина».

«В настоящий момент компания начинает терять деньги. Я думаю, что через какое-то время мы воспользуемся своим правом и сделаем свой какой-то ответный ход, но нам не хотелось бы этого делать. Я думаю, что благоразумие восторжествует и появятся умные люди, которые все поставят на свое место», — добавил Иванов.

Ситуацию с расследованием соблюдения норм экологической безопасности Иванов назвал «недоразумением». «Возможно после приезда нашего президента кто-то из местной власти решил проявить личный почин, может быть переусердствовал в этой работе», — допустил он.

Иванов отметил, что до 2024 года компания намерена инвестировать в производство еще 1,8 млрд долларов, и что «к такому инвестору можно отнестись как минимум более положительно и уважительно».