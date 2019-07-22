СБУ обнаружила на раскритикованном Зеленским заводе повышенную радиацию

На металлургическом предприятии ArcelorMittal в Кривом Роге был обнаружен прибор, чей уровень радиационного излучения превышал норму в пять раз. Об этом говорится на странице СБУ в Facebook.

Спецслужба локализовала потенциальную угрозу. И.о. главы спецслужбы Иван Баканов отметил, что производственный цикл завода не нарушался. По его мнению, владельцы украинской структуры ArcelorMittal не знали об экологических нарушениях, которые допустили управляющие менеджеры. «Инвесторам в нашей стране ничего не угрожает», — заверил Баканов.

В конце июля на фоне критики со стороны президента страны Владимира Зеленского СБУ завела в отношении украинской компании уголовное дело за нарушение норм экологической безопасности и провела обыски. Гендиректор предприятия Александр Иванов говорил, что представители спецслужбы обыскивали «современный, только что построенный объект», и назвал эти действия «несколько нелогичными».