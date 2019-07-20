В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском

В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском

На этой неделе против «АрселорМиттал Кривой Рог» завели уголовное дело за нарушение норм экологической безопасности. Этому предшествовала критика со стороны президента страны Владимира Зеленского

Фото: ukraine.arcelormittal.com

Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal). Об этом стало известно из видеообращения исполняющего обязанности генерального директора предприятия Александра Иванова, которое он разместил на своей странице в Facebook.

«Сегодня представители Службы безопасности Украины пришли с обыском в современный, только что построенный объект — третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизации излучения. Безусловно, мы, как и раньше, готовы к сотрудничеству в законодательном поле, но эти действия выглядят несколько нелогичными и ставят под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации в «АрселорМиттал Кривой Рог », — заявил Иванов. Он сообщил также, что руководство компании обратилось за помощью к международным организациям, посольствам стран «Большой семерки» и Американской торговой палате.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Кривом Роге по вопросам экологической безопасности раскритиковал руководство предприятия за ущерб экологии. В частности, он отметил, что за последние пять лет в Кривом Роге возросло число онкологических больных. «Почему количество раковых заболеваний в Кривом Роге должно зависеть от ваших стратегических планов?» — поинтересовался глава государства у руководства предприятия.

Спустя несколько дней СБУ возбудила дело против должностных лиц предприятия за нарушение норм экологической безопасности. Комментируя это, пресс-служба «АрселорМиттал Кривой Рог» отметила, что работа производственных агрегатов предприятия «ведется в соответствии с утвержденными экологическими нормативами, без превышения объема выбросов загрязняющих веществ, установленных государством». Там также выразили надежду, что «повышенное внимание органов власти к предприятию не свидетельствует о целенаправленном воздействии и давлении на бизнес».

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» занимает лидирующие позиции среди крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины, говорится на сайте предприятия. На нем работают более 21 тыс. человек. Деятельность предприятия охватывает производственную цепочку от добычи железной руды до изготовления готовой металлопродукции. Основной владелец предприятия — международная корпорация ArcelorMittal. По итогам 2018 года компания «АрселорМиттал Кривой Рог» получила чистую прибыль в размере $350 млн, чистый доход от реализации продукции составил $2,5 млрд.