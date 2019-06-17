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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ему необходимо большое количество заместителей в связи с вопросами, которыми занимается ведомство
Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.

«У Минэкономразвития самая широкая повестка, и оно вовлечено практически во все вопросы, связанные со стратегическим развитием государства － с региональной политикой, с международной повесткой, экономической и социальной политикой. За каждое направление отвечает свой специалист», — объяснил Орешкин.

Вопрос к министру возник после того, как новым его заместителем стал бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич. Последний в МЭР будет отвечать за вопросы интеграции Союзного государства, ЕАЭС и СНГ.

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Ранее куратором темы СНГ в МЭР был экс-глава ВЭБа Сергей Горьков, который также был заместителем министра. В апреле он был назначен гендиректором «Росгеологии».

Помимо Бабича заместителями министра также являются Виктория Абрамченко (руководитель Росреестра), Сергей Назаров, Азер Талыбов, Савва Шипов, Михаил Расстригин, Илья Торосов, Вадим Живулин, Тимур Максимов, Сергей Галкин, Петр Засельский, Оксана Тарасенко.

Авторы: Ольга Агеева, Артем Филипенок
Теги: Максим Орешкин
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