Медведев уволил замглаву Ростуризма

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке заместителя руководителя Ростуризма Николая Королева. Документ опубликован (*.pdf) на сайте правительства.

«Освободить Королева Николая Вадимовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Николай Королев родился в 1967 году. С 1997 по 2007 год он был заместителем председателя комитета международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Читинской области. В 2008 году перешел в федеральное ведомство, став начальником отдела формирования государственной политики и регионального взаимодействия в сфере туризма Минспорттуризма.

С 2012 по 2013 год Королев возглавлял отдел туризма Минкультуры. На пост замглавы Ростуризма его назначили в 2014 году.

В феврале Медведев уволил главу Ростуризма Олега Сафонова и назначил на его место Зарину Догузову, которая ранее руководила департаментом по сопровождению крупных международных мероприятий в администрации президента.