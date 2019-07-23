Фонд Сбербанка вложился в производителя складских роботов

Американский стартап Fetch Robotics привлек $46 млн инвестиций от пула инвесторов с участием Fort Ross Ventures, управляющей компании венчурного фонда Сбербанка SBT Venture Fund II. Fetch Robotics занимается производством автономных складских роботов, Fort Ross возглавила инвестиционный раунд, пишет The Wall Street Journal.

Производитель роботов для работы на складах был основан в 2014 году, в компании работают более 130 человек. По данным Fetch Robotics, ее роботы используются примерно на сотне предприятий в 11 странах.

Стартапу удалось привлечь инвестиции примерно от десятка компаний, включая фонд SoftBank Capital, структуру SoftBank — крупнейшего акционера сервиса Uber. Деньги планируется направить на дальнейшую экспансию за пределы США, а также на расширение ассортимента товаров. Суммарно, уточняет WSJ, Fetch Robotics получила от инвесторов $94 млн. Глава компании Мелони Вайз отказалась раскрыть изданию данные о годовой выручке, но заявила, что Fetch Robotics стремится выйти в прибыль в течение следующих нескольких лет.

Среди других инвестиций Venture Fund II — стартап, анализирующий человеческие эмоции, и сервис, который выявляет финансовые преступления с помощью искусственного интеллекта.