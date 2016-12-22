ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,46 67,47 EUR Нал. 79,80 78,71 USD Бирж. 67,89 -0,35 EUR Бирж. 79,10 -0,53 USD ЦБ. 68,04 -0,04 EUR ЦБ. 79,50 -0,18 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6957,50 +57,40 IMOEX 2334,13 +0,14% RTSI 1083,09 +0,70% Brent 77,73 +0,37% DJIA 25986,92 -0,53% Nasdaq 8088,36 -0,26%
Фонд Сбербанка вложился в стартап по борьбе с отмыванием денег
Лента новостей
Минэкономразвития ответило на угрозы Трампа о выходе США из ВТО 14:45, Экономика Мессенджер Line выпустил собственные токены: их раздадут бесплатно 14:41, Крипто Опытный лайнер МС-21-300 прошел первые ночные испытания 14:28, Технологии и медиа Фонд Сбербанка вложился в стартап по борьбе с отмыванием денег 14:27, Финансы Мужчина с ножом напал на людей на центральном вокзале Амстердама 14:19, Общество Вахтанг Кикабидзе опроверг госпитализацию 14:11, Общество Лукашенко анонсировал перестановки в правительстве из-за пьянства 14:11, Политика Прошедшее лето стало рекордно жарким для Европы 14:08, Общество Парад новинок: что показала ACER на открытии выставки IFA 2018 14:06, Партнерский материал Жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Онлайн 14:00, Спорт Спасатели потушили пожар на оборонном заводе в Нижегородской области 13:59, Общество Песков прокомментировал публикацию записей разговоров Ельцина и Клинтона 13:54, Политика В Самаре на авиазаводе «Кузнецов» погибли двое рабочих 13:53, Общество С биткоином ошиблись, с EOS — нет: как работают сигналы экспертов 13:47, Крипто Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 13:45, РБК и Microsoft В Кремле ответили на сообщения об угрозе Путина раздавить армию Порошенко 13:39, Политика Песков допустил визит Путина на похороны Кобзона 13:33, Общество Промес объявил об уходе из «Спартака» в последний день трансферного окна 13:28, Спорт Южная Корея договорилась отправить в КНДР спецпосланника 13:18, Политика Росгвардия назвала фальсификацией расследование Навального о госзакупках 13:12, Политика Умная электроэнергия: как небольшие электростанции меняют энергетику 13:11, РБК и Schneider Electric Летом стоимость криптовалютного рынка упала на $106 млрд 13:08, Крипто Японские военные запросили рекордный бюджет на вооружения 13:01, Политика Суд оставил Апфельбаум под домашним арестом до октября 12:54, Общество От минимализма до эклектики: 10 рюкзаков на каждый день 12:43, Стиль Орешкин пригрозил «Ростелекому» штрафами за сбой в работе Росреестра 12:35, Технологии и медиа
Фонд Сбербанка вложился в стартап по борьбе с отмыванием денег
Финансы, 14:27
0
Фонд Сбербанка вложился в стартап по борьбе с отмыванием денег
Первой инвестицией фонда SBT Venture Fund II, одним из инвесторов которого является Сбербанк, стал израильский стартап ThetaRay. Компания выявляет случаи отмывания денег с помощью технологий искусственного интеллекта
Фото: Владислав Шатило / РБК

Венчурный фонд SBT Venture Fund II, в котором одним из инвесторов является Сбербанк, вложился в израильский стартап ThetaRay. Об этом РБК рассказал совладелец управляющей компании фонда FortRoss Ventures Виктор Орловский. ThetaRay специализируется на выявлении финансовых преступлений и случаев отмывания денег на ранней стадии с помощью технологий искусственного интеллекта.

SBT Venture Fund II, по словам Орловского, участвовал в раунде привлечения финансирования для ThetaRay, который состоялся в июле. В ходе раунда компания привлекла $30 млн. Среди инвесторов, помимо SBT Venture Fund II, были Jerusalem Venture Partners, крупнейший израильский банк Hapoalim, краудинвестинговая платформа OurCrowd, General Electric, инвестподразделение Silicon Valley Bank и другие компании. После последнего раунда общая сумма инвестиций в стартап достигла $60 млн. Долю фонда Орловский не назвал.

У ThetaRay штаб-квартира в израильском городе Ход-ха-Шарон, также есть офисы в Нью-Йорке и Сингапуре. Компания использует машинное обучение и технологию искусственного интеллекта для выявления случаев отмывания денег на ранней стадии. Компания также работает в сфере предотвращения кибератак. ThetaRay основана в 2013 году, разработку технологической платформы вели профессора Амир Авербух из Тель-Авивского университета и Рональд Коифман из Йеля. Компания утверждает, что при анализе более чем 200 млн транзакций предлагаемые ей технологические решения показали стопроцентный результат по обнаружению случаев отмывания денег. Сейчас этими решениями пользуется, в частности, банковские группы ING Group и ABN Amro.

Инвестиция в ThetaRay — первая для SBT Venture Fund II с момента запуска в октябре прошлого года. Первоначально размер фонда составлял $75 млн. Сейчас он вырос до $120 млн, из них меньше половины — средства Сбербанка, остальное — сторонних частных инвесторов. В октябре Орловский говорил, что в фонде «более десяти инвесторов — как юридические, так и физические лица». Максимальный объем заявлен на уровне $200 млн. К 2022 году фонд должен закончить инвестиционный период, а в 2027 году — выйти из активов и вернуть инвесторам деньги.

ЕЦБ заявил о ликвидации обвиняемого в отмывании денег банка ABLV
Финансы

Фонд намерен инвестировать в стартапы на рынках США, Израиля и России в сфере финтеха, искусственного интеллекта и машинного обучения, а также облачных сервисов, кибербезопасности и маркетплейсов. В октябре фонд сообщал, что инвестиции в один проект будут составлять $5–10 млн.

SBT Venture Fund II не первый опыт сотрудничества Сбербанка с FortRoss Ventures. Орловский — бывший старший вице-президент Сбербанка по ИT. Он курировал программу по ИT-трансформации банка. В 2015 году Орловский покинул Сбербанк, а в 2016 году переехал в Калифорнию и занялся венчурным бизнесом.

ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре
Политика

Первый венчурный фонд — SBT Venture Fund I — госбанк создал еще в 2013 году, управляющей компанией фонда стала SBT Venture Capital, позже переименованная в MoneyTime, а затем — в FortRoss Ventures. Объем фонда составил $100 млн, около 90% от этой суммы — деньги Сбербанка, а остальное вложили Орловский и гендиректор FortRoss Ventures Яков Нахманович, писал Forbes. Сейчас весь объем фонда почти полностью проинвестирован, выход из инвестиций ожидается в 2019–2021 годах. Среди стартапов, в финансировании которых участвовал фонд,​ — сервис по вызову и оплате такси Uber, Gridgain (компания, разрабатывающая софт для переноса вычислений в оперативную память компьютера), социальная сеть для трейдеров eToro и мобильный банк Moven.​

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Сбербанк , стартапы
Главное
Орешкин пригрозил «Ростелекому» штрафами за сбой в работе Росреестра Технологии и медиа
Главное
Орешкин пригрозил «Ростелекому» штрафами за сбой в работе Росреестра Технологии и медиа
В Кремле ответили на сообщения об угрозе Путина раздавить армию Порошенко Политика
Глава Renault в России назвал препятствие для развития электромобилей Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter