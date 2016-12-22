Фонд Сбербанка вложился в стартап по борьбе с отмыванием денег

Первой инвестицией фонда SBT Venture Fund II, одним из инвесторов которого является Сбербанк, стал израильский стартап ThetaRay. Компания выявляет случаи отмывания денег с помощью технологий искусственного интеллекта

Фото: Владислав Шатило / РБК

Венчурный фонд SBT Venture Fund II, в котором одним из инвесторов является Сбербанк, вложился в израильский стартап ThetaRay. Об этом РБК рассказал совладелец управляющей компании фонда FortRoss Ventures Виктор Орловский. ThetaRay специализируется на выявлении финансовых преступлений и случаев отмывания денег на ранней стадии с помощью технологий искусственного интеллекта.

SBT Venture Fund II, по словам Орловского, участвовал в раунде привлечения финансирования для ThetaRay, который состоялся в июле. В ходе раунда компания привлекла $30 млн. Среди инвесторов, помимо SBT Venture Fund II, были Jerusalem Venture Partners, крупнейший израильский банк Hapoalim, краудинвестинговая платформа OurCrowd, General Electric, инвестподразделение Silicon Valley Bank и другие компании. После последнего раунда общая сумма инвестиций в стартап достигла $60 млн. Долю фонда Орловский не назвал.

У ThetaRay штаб-квартира в израильском городе Ход-ха-Шарон, также есть офисы в Нью-Йорке и Сингапуре. Компания использует машинное обучение и технологию искусственного интеллекта для выявления случаев отмывания денег на ранней стадии. Компания также работает в сфере предотвращения кибератак. ThetaRay основана в 2013 году, разработку технологической платформы вели профессора Амир Авербух из Тель-Авивского университета и Рональд Коифман из Йеля. Компания утверждает, что при анализе более чем 200 млн транзакций предлагаемые ей технологические решения показали стопроцентный результат по обнаружению случаев отмывания денег. Сейчас этими решениями пользуется, в частности, банковские группы ING Group и ABN Amro.

Инвестиция в ThetaRay — первая для SBT Venture Fund II с момента запуска в октябре прошлого года. Первоначально размер фонда составлял $75 млн. Сейчас он вырос до $120 млн, из них меньше половины — средства Сбербанка, остальное — сторонних частных инвесторов. В октябре Орловский говорил, что в фонде «более десяти инвесторов — как юридические, так и физические лица». Максимальный объем заявлен на уровне $200 млн. К 2022 году фонд должен закончить инвестиционный период, а в 2027 году — выйти из активов и вернуть инвесторам деньги.

Фонд намерен инвестировать в стартапы на рынках США, Израиля и России в сфере финтеха, искусственного интеллекта и машинного обучения, а также облачных сервисов, кибербезопасности и маркетплейсов. В октябре фонд сообщал, что инвестиции в один проект будут составлять $5–10 млн.

SBT Venture Fund II не первый опыт сотрудничества Сбербанка с FortRoss Ventures. Орловский — бывший старший вице-президент Сбербанка по ИT. Он курировал программу по ИT-трансформации банка. В 2015 году Орловский покинул Сбербанк, а в 2016 году переехал в Калифорнию и занялся венчурным бизнесом.

Первый венчурный фонд — SBT Venture Fund I — госбанк создал еще в 2013 году, управляющей компанией фонда стала SBT Venture Capital, позже переименованная в MoneyTime, а затем — в FortRoss Ventures. Объем фонда составил $100 млн, около 90% от этой суммы — деньги Сбербанка, а остальное вложили Орловский и гендиректор FortRoss Ventures Яков Нахманович, писал Forbes. Сейчас весь объем фонда почти полностью проинвестирован, выход из инвестиций ожидается в 2019–2021 годах. Среди стартапов, в финансировании которых участвовал фонд,​ — сервис по вызову и оплате такси Uber, Gridgain (компания, разрабатывающая софт для переноса вычислений в оперативную память компьютера), социальная сеть для трейдеров eToro и мобильный банк Moven.​