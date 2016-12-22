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Фонд Сбербанка и экс-глава Disney вложились в стартап по анализу эмоций
Бизнес, 18:30
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Фонд Сбербанка и экс-глава Disney вложились в стартап по анализу эмоций
Разработки американской SPARK Neuro позволяют оценивать уровень внимания и эмоций человека. Технология на основе искусственного интеллекта оценивает реальную вовлеченность людей в рекламные кампании
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Венчурный фонд SBT Venture Fund II, в котором одним из инвесторов является Сбербанк, принял участие в инвестиционном раунде нью-йоркского стартапа SPARK Neuro, сообщили РБК в компании Fort Ross Ventures, под управлением которой работает SBT Venture Fund II. Ранее в стартап вложились инвесткомпания одного из первых инвесторов Facebook Питера Тиля Thiel Capital, актер Уилл Смит и компания Tornante Company бывшего гендиректора Disney Майкла Эйснера.

«Мы рады приветствовать SPARK Neuro в ряду портфельных компаний Fort Ross Ventures. Компания совершает революцию в изучении вовлеченности аудитории в сфере рекламы и медиаиндустрии», — говорит Виктор Орловский, управляющий партнер Fort Ross Ventures.

Основанная в 2017 году компания SPARK Neuro специализируется на изучении вовлеченности людей, в частности, в рекламные кампании. Команда стартапа разрабатывает инновационные методы оценки деятельности нервной системы и мозга человека. Эти разработки позволяют в реальном времени оценивать уровень внимания и эмоций человека, что дает возможность понять, когда люди действительно заинтересованы происходящим, а когда — нет.

Основатель SPARK Neuro Спенсер Геррол назвал среди клиентов стартапа Anheuser-Busch, FedEx, General Motors, Paramount, Universal и Walmart.

«Учитывая то, что данный этап инвестирования привлек большое количество крупных инвесторов, нам пришлось сделать сложный выбор: с кем сотрудничать, а кому отказать», — заметил Геррол.

​Первый венчурный фонд — SBT Venture Fund I — госбанк создал еще в 2013 году, управляющей компанией фонда стала SBT Venture Capital, позже переименованная в MoneyTime, а затем — в FortRoss Ventures. Объем фонда составил $100 млн, около 90% от этой суммы — деньги Сбербанка. Сейчас весь объем фонда почти полностью проинвестирован, выход из инвестиций ожидается в 2019–2021 годах. Среди стартапов, в финансировании которых участвовал фонд, ​ — сервис по вызову и оплате такси Uber, Gridgain (компания, разрабатывающая софт для переноса вычислений в оперативную память компьютера), социальная сеть для трейдеров eToro и мобильный банк Moven.​

​Фонд SBT Venture Fund II в размере $200 млн ориентирован на финтех, искусственный интеллект и машинное обучение, облачные сервисы, кибербезопасность и маркетплейсы. На сегодня в фонде собрано $120 млн. Сбербанк инвестировал в SBT Venture Fund II меньше половины средств, остальные деньги были привлечены от сторонних инвесторов.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Сбербанк
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