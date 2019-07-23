Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ситуацию на Украине политик сравнил с раком в четвертой степени, когда метастазы пошли по всему организму. «Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год-два, а потом его сметут», — написал Жириновский.

По словам главы ЛДПР, на Украине тысячи вооруженных «заукраинских» националистов», которые после этого могут привести к власти «своего Пиночета», которого также потом сметут.

Политик добавил, что закончится все «разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России».

На Украине 21 июля состоялись выборы в Верховную раду. После обработки 91% протоколов лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (43,11%). Далее следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука (13%) и «Батькившина» Юлии Тимошенко (8,17%). Зеленский и его команда претендуют на то, чтобы впервые в истории страны сформировать правительство самостоятельно, без коалиции.