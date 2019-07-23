Партия Зеленского после обработки 90% протоколов набрала 43% голосов

ЦИК Украины обработала более 91% протоколов с выборов в Верховную раду, сообщается на сайте комиссии. Партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство, набрав 43,11% голосов.

Следом идет «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, набравшая 13% голосов. На третьем месте — партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8,17%.

По данным комиссии, партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» набрала 8,16% голосов и оказалась на четвертом месте. На пятом — партия «Голос» Святослава Вакарчука (5,88%).

Таком образом, Зеленский и его команда претендуют на то, чтобы впервые в истории страны сформировать правительство самостоятельно, без коалиции.