«РИА Новости» сообщило о тайных тюрьмах СБУ в ряде городов Украины

Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и добровольческих батальонов действовали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других частях страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бывших заключенных этих тюрем, а также экс-сотрудника МВД, правозащитную организацию Amnesty International и Мониторинговую миссию ООН по правам человека. В частности, речь идет о тюрьмах в Харькове, Краматорске и Покровске (бывший Красноармейск).

По данным агентства, в Краматорске людей держали в аэропорту. Попавшие туда рассказали о применении пыток с использованием бензопилы, а также о практике отправки заключенных на минные поля.

В Покровске тайная тюрьма может до сих пор функционировать в автотранспортном предприятии на Днепровской улице, сообщил агентству бывший заключенный Сергей Бабич. Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заметила, что практика «произвольного содержания под стражей или содержания без связи с внешним миром» была обычной в 2014–2016 годах, однако позднее были зафиксированы лишь отдельные случаи.

Также агентство отмечает, что ООН установила имена 184 человек, которые были незаконно задержаны в помещении Харьковского СБУ в 2014–2016 годах. Сведения о тюрьме СБУ в Харькове подтвердила представитель Amnesty International организации на Украине Мария Гурьева.