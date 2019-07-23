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«РИА Новости» сообщило о тайных тюрьмах СБУ в ряде городов Украины

Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и добровольческих батальонов действовали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других частях страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бывших заключенных этих тюрем, а также экс-сотрудника МВД, правозащитную организацию Amnesty International и Мониторинговую миссию ООН по правам человека. В частности, речь идет о тюрьмах в Харькове, Краматорске и Покровске (бывший Красноармейск).

По данным агентства, в Краматорске людей держали в аэропорту. Попавшие туда рассказали о применении пыток с использованием бензопилы, а также о практике отправки заключенных на минные поля.

В Покровске тайная тюрьма может до сих пор функционировать в автотранспортном предприятии на Днепровской улице, сообщил агентству бывший заключенный Сергей Бабич. Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заметила, что практика «произвольного содержания под стражей или содержания без связи с внешним миром» была обычной в 2014–2016 годах, однако позднее были зафиксированы лишь отдельные случаи.

Также агентство отмечает, что ООН установила имена 184 человек, которые были незаконно задержаны в помещении Харьковского СБУ в 2014–2016 годах. Сведения о тюрьме СБУ в Харькове подтвердила представитель Amnesty International организации на Украине Мария Гурьева.

Политика
Глава СБУ пригласил всех желающих посетить «тайную тюрьму» спецслужбы

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В марте экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что на востоке Украины действовали тайный тюрьмы, одна из которых располагалась на мариупольском аэродроме. Он утверждал, что заключенных там пытали, летом и осенью 2014 года там содержались 300 человек, по меньшей мере двое из которых умерли. Позднее СК возбудил уголовное дело по факту пыток гражданского населения сотрудниками СБУ.

В 2016 году правозащитники из Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали доклад, из которого следует, что на территории Украины есть «тайные тюрьмы СБУ», в которых незаконно удерживаются люди. Утверждалось, что одна из таких тюрем СБУ была в Харькове.

Однако руководитель аппарата главы СБУ Сергей Ткачук назвал ложной эту информацию. По его словам, в Харькове есть «сектор обеспечения досудебного следствия, где следователи СБУ работают с задержанными, которые содержатся в следственном изоляторе», но условий для содержания людей нет. Позднее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак пригласил всех желающих посетить Сектор досудебного обеспечения, пояснив, что там следователи общаются с подозреваемыми в терроризме и диверсиях.

Теги: Украина, СБУ
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Глава СБУ пригласил всех желающих посетить «тайную тюрьму» спецслужбы
Политика
СБУ назвала ложной информацию о «секретной тюрьме» в Харькове
Политика
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