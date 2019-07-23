В Москве арестовали четверых за похищение человека

В Москве арестованы четверо мужчин, которые под видом полицейских похитили человека и вымогали у него крупную сумму. Об этом сообщается на сайте столичного главка СКР.

По данным следствия, 13 февраля подозреваемые похитили 38-летнего мужчину около одного из домов на Анадырском проезде. Они представились полицейскими и потребовали 2 млн руб., в противном случае обещая привлечь к уголовной ответственности. После передачи 750 тыс. руб. они отпустили мужчину, договорившись о передаче оставшейся суммы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 163 УК РФ (вымогательство). Позднее четверо подозреваемых были задержаны. Им предъявлено обвинение, они арестованы.

Ранее в июле в Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него 300 тыс. руб. за непривлечение к уголовной ответственности. Юноша отдал им часть денег, после чего сообщил в полицию. При попытке забрать оставшуюся часть денег они были задержаны.

В отношении сотрудников возбуждено уголовное дело по п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки), их арестовали.