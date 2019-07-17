В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги. Об этом сообщает управление Следственного комитета по городу.



По данным следствия, днем 16 июля наряд вневедомственной охраны остановил подростка на проспекте Металлистов. Сотрудники Росгвардии, «создав видимость изъятия наркотических средств и привлечения заявителя к уголовной ответственности», потребовали от него взятку в размере 300 тыс. руб.

Как сообщает «Фонтанка», подросток отдал им 40 тыс. руб., после чего сотрудники Росгвардии посоветовали ему снять оставшиеся деньги с кредитной карты отца. Чтобы не попасть в поле зрения видеокамер, они отпустили школьника к банкомату одного. В этот момент он позвонил в службу «112» и попросил о помощи, заявив: «Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег».

Сотрудники Росгвардии отпустили подростка, получив от него еще 100 тыс. руб. и договорившись, что он положит оставшуюся сумму в заранее оговоренное место. Вечером при попытке забрать деньги они были задержаны.