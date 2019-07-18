Адвокат Гульнары Каримовой сообщил о ее госпитализации из колонии

Швейцарский адвокат Грегуар Манжа, представляющий интересы дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова, заявил, что Гульнару Каримову госпитализировали из колонии, где она отбывает наказание. Об этом правозащитник написал в Twitter.

По его словам, он приехал в Узбекистан, чтобы встретиться с ней. Адвокат рассказал, что пока он находился возле колонии в ожидании возможности встретиться со своей подзащитной, из ворот тюрьмы выехал автомобиль скорой помощи. «По моей информации, две женщины умерли здесь за последние несколько недель», — сообщил он.

Спустя несколько часов в следующем твите он заявил, что, вероятнее всего, в этом автомобиле находилась Гульнара Каримова. «Получается, что она не знала, что я приехал в Узбекистан», — сказал Манжа.

Других подробностей адвокат не привел. Официальных заявлений от узбекских властей пока не поступало.