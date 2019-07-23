На серой ветке московского метро произошел сбой

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошел сбой, сообщается в Twitter метрополитена.

Отмечается, что на южном участке серой ветки были увеличены интервалы движения в сторону центра.

В комментариях к сообщению пользователи писали, что от станции «Бульвар Дмитрия Донского» в сторону «Аннино» поезда не шли по техническим причинам. Также сообщалось, что один из поездов около 20 минут стоял на станции «Улица Академика Янгеля».

Позднее в Twitter метрополитена сообщили, что движение ввели в график.

Вечером 12 июля сбой произошел на кольцевой линии московского метро: поезда не ходили по часовой стрелке из-за упавшего на пути пассажира. Позднее движение восстановили.

