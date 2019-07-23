СМИ опубликовали видео пожара в лагере в Хабаровском крае

СМИ опубликовали видео пожара в лагере в Хабаровском крае

«Комсомольская правда» опубликовала видео с места пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого погиб ребенок.

На кадрах виден столб огня и дыма, поднимающийся над палатками.

Пожар на территории лагеря в Солнечном районе произошел в ночь на 23 апреля. В результате погибла девочка 2008 года рождения, еще трое детей получили ожоги. Следственный комитет завел дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, работники туристической базы пытались сами тушить возгорание и поздно вызвали пожарных. Огонь уничтожил 20 палаток и повредил еще шесть, рассказали ранее в МЧС.

Всего на момент происшествия в лагере было 189 детей, их разместили в домике на базе отдыха.