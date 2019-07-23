Партия Зеленского укрепила лидерство после обработки 88% протоколов

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в парламент с 43,03% голосов после обработки более 88% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома страны.

На втором месте — «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с 12,92% голосов. Тройку лидеров замыкает «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко (8,22%).

В Верховную раду также проходят преодолевшие 5-процентный барьер «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18%) и «Голос» вокалиста «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука (5,97%).

Если после обработки оставшихся бюллетеней «Слуга народа» не растеряет образовавшееся преимущество, президент Украины и его команда смогут впервые в истории страны сформировать правительство самостоятельно, без коалиции.