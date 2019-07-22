Турчинов после выборов в Раду заявил о желании украинцев стать рабами

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя продолжающийся подсчет голосов на выборах в Верховную раду, увидел у украинцев желание попасть в рабство. Свое мнение он высказал в Facebook.

По его словам, это первое голосование с 2014 года, когда «пророссийские антиукраинские силы» получили большое количество голосов. «К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство», — указал Турчинов.

Экс-секретарь СНБО отметил, что его поражает результат «Оппозиционной платформы — за жизнь» и еще нескольких «пророссийских проектов», которые не преодолели проходной барьер в 5%. По его словам, около 20% украинцев отдали голоса за политические силы, которые «олицетворяют возвращение в Россию».

Выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. По результатам подсчета 79% голосов, партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,8% голосов. В парламент также проходят партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — за жизнь» (12,98%), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,34%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,09%) и «Голос» Святослава Вакарчука (6,09%).