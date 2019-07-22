Mastercard включила россиян в рейтинг самых активных путешественников

Согласно ежегодному рейтингу Mastercard’s Global Destination Cities Index, Россия заняла девятое место по числу граждан, путешествующих за рубеж. Информация опубликована на сайте платежной системы Mastercard.

По результатам исследования, россияне больше всего предпочитают отдыхать в Тунисе, Анталье (Турция), Паттайе (Таиланд) и на Пхукете (Таиланд).

Лидером рейтинга по количеству путешествующих граждан стали Соединенные Штаты Америки, жители которых больше всего предпочитают отдыхать в Мексике, Канаде, Италии и Великобритании. Второе место занял Китай. Согласно исследованию, китайцы чаще всего посещают Таиланд, Южную Корею, Японию и США. В десятку активных путешественников также вошли жители Германии, Великобритании, Франции, Южной Кореи, Японии, Канады и Тайваня.

В начале апреля аналитики российской страховой компании «Ренессанс страхование» назвали Болгарию и Турцию «самыми опасными странами для отдыха» среди тех, которые популярны у российских туристов. По данным исследования, 8% посетивших эти страны туристов обратились за медицинской помощью. К «опасным странам» также отнесли Таиланд (до 4% обратившихся за медпомощью), Кипр (до 3%), Испанию (до 3%), Черногорию (до 3%) и Объединенные Арабские Эмираты (до 2%).