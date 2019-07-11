Делегация Чечни открыла в Париже туристический центр республики

Делегация Чечни открыла в Париже чеченский туристический информационный центр. Об этом сообщил министр по туризму республики Муслим Байтазиев, передает ТАСС.

«Мы открыли в Париже при визовом центре, там, где люди получают российскую визу, туристический информационный центр Visit Chechnya», — сказал он.

Министр добавил, что в ближайшее время запустят сайт на нескольких языках. По его словам, следующие центры откроют в Берлине, Берне и Стамбуле. Байтазиев заявил, что Чечня может принимать до миллиона туристов в год.

В начале ноября 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах развивать туризм и животноводство на границе с Ингушетией. Он отметил, что в Галанчожском районе постоят гостиницы и дороги, откроют школы и детсады, а также отреставрируют древние памятники.